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Когда стадион ФК "Актобе" будет готов к проведению матчей
Стадион ФК “Актобе” “Центральный” будет готов к проведению футбольных игр в начале июня, передаёт BaigeNews.kz.
В управлении физической культуры и спорта сообщили, что на стадионе будет проведена реновация футбольного поля, частичная замена посадочных мест, отремонтированы раздевалки и санитарные узлы.
"Достигнута договоренность с рядом социально-ориентированных компаний, действующих на территории региона, о проведении текущего ремонта стадиона", - сообщили в управлении.
В управлении также сообщили, что в 2021 году на содержание стадиона было выделено 60 миллионов 557 тысяч тенге, в 2022 году эта сумма составила 68 миллионов 22 тысяч тенге.
Напомним, что на данный момент "Актобе" проводит домашние матчи на поле ОСДЮСШОР, за что подвергался критике со стороны болельщиков. Тренер команды Андрей Карпович ранее говорил о необходимости как можно скорее вернуться к домашнему стадионы клуба.
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