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Когда российская компания начнет строительство трех ТЭЦ в Казахстане рассказал глава Минэнерго

Сегодня, 15:16
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: Фото: pixabay

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда российская компания "Интер-РАО" начнет строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

 Глава минэнерго сообщил, что сейчас идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования по проекту строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. 

"До конца года мы планируем утвердить. И, в соответствии с графиком, наверное, уже без задержки, в следующем году также приступим к строительству данных ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть, у них будет режим, который при смене форсунок позволит работать на газовом", - добавил он.

Строительство же ТЭЦ в Кокшетау планиурется, по его словам, начать летом текущего года.

 

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