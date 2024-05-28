Когда российская компания начнет строительство трех ТЭЦ в Казахстане рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда российская компания "Интер-РАО" начнет строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

Глава минэнерго сообщил, что сейчас идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования по проекту строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

"До конца года мы планируем утвердить. И, в соответствии с графиком, наверное, уже без задержки, в следующем году также приступим к строительству данных ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть, у них будет режим, который при смене форсунок позволит работать на газовом", - добавил он.

Строительство же ТЭЦ в Кокшетау планиурется, по его словам, начать летом текущего года.