Когда распределят места в спортивные секции Астаны

Места в спортивные секции Астаны будут распределять на портале damubala.kz 14 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

"На портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – сообщили в городском управлении физкультуры и спорта.