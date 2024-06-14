Когда распределят места в спортивные секции Астаны
14 Июня, 02:37
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14 Июня, 02:3714 Июня, 02:37
515Фото: BaigeNews.kz
Места в спортивные секции Астаны будут распределять на портале damubala.kz 14 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
"На портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – сообщили в городском управлении физкультуры и спорта.
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