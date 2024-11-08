Когда пройдут выборы акима Талгара

После громкого скандала был снят с должности аким города Талгара. Теперь население выберет нового градоначальника, стала известна дата проведения выборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ЦИК РК.

На сайте ведомства сообщается следующее:

О выборах акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по Алматинской области:

Сообщение территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области о назначенных на 15 декабря 2024 года выборах акима:

1. Города Талгар Талгарского района.

Напомним, в середине октября с должности сняли прежнего акима этого города и его заместителя. Свою должность потерял и глава аппарата акима района.

Это случилось после трагических событий, которые потрясли всю страну: был убит 16-летний Шерзат Полат. После этого злоумышленники подожли дом его родителей.