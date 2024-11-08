Когда пройдут выборы акима Талгара
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После громкого скандала был снят с должности аким города Талгара. Теперь население выберет нового градоначальника, стала известна дата проведения выборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ЦИК РК.
На сайте ведомства сообщается следующее:
О выборах акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по Алматинской области:
Сообщение территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области о назначенных на 15 декабря 2024 года выборах акима:
1. Города Талгар Талгарского района.
Напомним, в середине октября с должности сняли прежнего акима этого города и его заместителя. Свою должность потерял и глава аппарата акима района.
Это случилось после трагических событий, которые потрясли всю страну: был убит 16-летний Шерзат Полат. После этого злоумышленники подожли дом его родителей.