Когда пройдут президентские выборы в Беларуси
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
139Фото: БЕЛТА
Стала известна дата проведения выборов президента Беларуси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство БЕЛТА.
"Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей", ― пишет издание.
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании палаты заявил, что ЦИК готова к началу избирательной кампании.
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