Когда появится искусственный интеллект на казахском языке рассказал глава МЦРИАП
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Первую версию языковой модели на казахском языке KazLLM планируют представить в декабре. Об этом сообщил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Для развития исследований в области ИИ определены два основных направления. Это создание большой языковой модели на казахском языке (KazLLM) силами Назарбаев университета и АО "Национальные информационные технологии". Данная модель будет основана на 100 миллиардах токенов. Для обеспечения высокого качества модели критически важно собрать максимальное количество данных на казахском языке. Для этих целей будет проводиться национальный сбор данных - масштабная компания по сбору данных на платформе Hugging Face", - сказал Жаслан Мадиев.
По его данным, в настоящее время собрано 28 миллиардов токенов из открытых источников и порядка 100 террабайт данных из государственных и квазигосударственных органов, а также государственных архивов и СМИ.
"Параллельно будет разработана KazLLM совместно с международными компаниями. Партнёром арабской стороны выступит НИТ. Данная модель будет основана на 30-40 миллиардах токенов на основе данных из открытых источников. Данный проект будет реализован на безвозмездной основе. Планируется представить первую версию KazLLM в декабре", - резюмировал глава МЦРИАП.
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