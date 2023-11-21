Когда повысят тарифы, рассказали в КТЖ

Председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев сообщил, что увеличение тарифов будет постепенным и растянется на три года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Суранбаев подчеркнул, что тарифы КТЖ - самые низкие по СНГ. Действующие на сегодняшний день тарифы не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава, модернизации информационных систем.

“По сравнению со всеми нашими соседями наши тарифы в два раза меньше как минимум, а против некоторых – в три-четыре раза. При этом у таких компаний как РЖД мало того, что тарифы выше, чем у нас, их ещё капитализируют в течение года раза два-три”, - сказал Сауранбаев.

Он отметил, что сегодняшняя тарифная политика устарела и требует усовершенствования.

“Сегодняшняя тарифная политика основана на методологии 10-01, которая была создана в 1989 году. Основной её задачей было субсидирование перекредитования: с одного продукта берёшь и субсидируешь другой продукт. Таким образом, советская система приравнивала и субсидировала разные грузы. На сегодняшний день эта система уже не даёт возможности работать так. Вы задаёте вопросы и по пассажирским вагонам, и по грузовым. Всё должно стоить столько, сколько оно стоит, то есть в законе написано, что тариф должен полностью свою себестоимость отбивать и плюс давать ту маржу, для того, чтобы поддерживать и железную дорогу, и вагонный парк, и локомотивный парк в должном состоянии. Единственный социальный груз, как мы говорим, который должен в перспективе быть, это только наш гражданин”, - уточнил Сауранбаев.

Он добавил, что увеличение тарифов будет постепенным и растянется на три года.

“Наше предложение правительству состоит в плавном повышении тарифов в течение трёх лет для понижения нашей закредитованности. Мы показали программу развития железных дорог, на которую в целом требуется 5,7 триллиона тенге. И правительство может сказать: или повышение тарифов, или поиск каких-то других путей. По этой части я могу пожелать, чтобы наши желания совпадали с возможностями бюджета”, - сказал Сауранбаев.

По словам главы КТЖ, повышение тарифов даст улучшение качества магистральной сети, обновление локомотивного парка и пассажирских вагонов.