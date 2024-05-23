Когда построят дома для пострадавших от паводка жителей Кульсары

Строительство домов для пострадавших в Кульсары завершится осенью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.



В настоящее время строительные компании начали подготовку к заливке фундамента 80 частных домов. Первые 80 домов в микрорайоне “Болашак” города Кульсары будут построены за счет средств общественного фонда “Қазақстан халқына”.



Как рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Нурберген Кусайынов, сегодня в работах по выравниванию грунта задействовано 20 единиц спецтехники трех подрядных организаций и 30 рабочих.

"В настоящее время параллельно строительству фундамента начаты работы по прокладке дорожной инфраструктуры к новому микрорайону. Остальные инженерные коммуникации сюда уже подведены", - рассказал Нурберген Кусайынов.

В рамках меморандума, подписанного с акиматом Атырауской области, местный исполнительный орган обеспечил выделение земельных участков для строительства новых домов, учитывая их неподверженность подтоплениям, а также контроль за качеством строительных работ с соблюдением сроков и технических требований.