Первый заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Улан Саркулов в куларах Мажилиса разъяснил, в каких случаях подарки врачам и учителям будут считаться взяткой, передает BaigeNews.kz.

Ранее в Мажилисе ободрили поправки в законопроект по противодействию коррупции, в рамках которых правоохранители смогут проводить специальные оперативные мероприятия для выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства.

Комментируя вопрос о том, какое вознаграждение может считаться незаконным, Саркулов привел примеры.

"Например, вы посидели в кафе и оставили чаевые – это определённая благодарность. Здесь нет никаких вопросов, взамен же ничего не дают люди. А когда человек идёт к врачу, ему нужна какая-то операция, а врач ему говорит: "Вы в портале 25-е, перед вами ещё люди есть, но можно этот вопрос решить", то здесь уже возникают вопросы", - сказал Саркулов.

Подарки стоимостью более двух МРП могут считаться взяткой. Представитель Антикора напомнил, что госслужащие должны сдавать подарки в специальный государственный фонд.

Напомним, публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане.