Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев сообщил о текущем статусе расследования громкого уголовного дела об убийстве Шерзата Полата, передает BaigeNews.kz.

По его словам, расследование завершилось неделю назад. Материалы дела составляют 62 тома, в которых собраны все доказательства, заключения экспертов, протоколы допросов и другие документы.

"Точную дату назвать не могу. Сейчас прокуратура Алматинской области проверяет законность проведенных следственных действий. После этого будет принято решение о передаче дела в суд. Обычно такие решения принимаются в течение 10 дней, но из-за сложности расследования у прокурора есть месяц", — пояснил Чиндалиев.

Также он сообщил, что количество подозреваемых остается неизменным — их 11.

Ранее стало известно, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.