Когда отремонтируют дорогу на Алаколь

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Корреспондент BaigeNews.kz обратился в профильные ведомства и выяснил, какие меры принимаются для того, чтобы казахстанцы могли с комфортом добираться до туристических мест в своей стране.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что они следуют "Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы", по которой ремонтируют автомобильные дороги к топ-10 туристским объектам республиканской значимости. Сообщается, что побережье озера Алаколь, горный кластер Алматинского региона, Туркестан, Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, турзона Байконыр и город Астана (как объект развития делового туризма) уже обеспечены подъездными дорогами. Строительно-монтажные работы продолжаются в остальных трёх туристических зонах: Мангыстау, озеро "Балхаш" и горнолыжный комплекс "Бурабай".

"В этом году в южном регионе для развития туристического кластера озера Алаколь ведётся реконструкция автодороги "Ушарал – Достык", где на сегодняшний день открыто движение для автотранспортных средств на всем протяжении автодороги. Также здесь ведется реконструкция трассы "Мерке – Бурылбайтал", которая обеспечит качественной инфраструктурой курортную зону "озера Балхаш". Кроме того, в целях развития туризма в Восточно-Казахстанской области нами продолжены работы по реконструкции участков автодорог "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" и "Калбатау – Майкапшагай". Полное завершение данных проектов планируется до конца 2024 года", - отчитались в министерстве.

На побережье озера Алаколь запланирован средний ремонт проезжей части улиц и ремонт автодороги областного значения "Барлык Арасан – озеро Алаколь".

В комитете индустрии туризма министерства культуры и спорта РК уточнили, что на сегодня проезд в базы отдыха озера Алаколь осуществляется по участку автомобильной дороги "Талдыкорган – Калбатау - Өскемен" общей протяженностью 768 км, из которых отремонтировано 649 км. Со стороны области Жетысу дорога начинается из Талдыкоргана до поселка Ушарал. Здесь из 263 км отремонтировано 260 км.

"Со стороны области Абай дорога идет из города Усть-Каменогорск до поворота поселка Таскескен протяженностью 382 км, из которых на 339 км обеспечен проезд по новому асфальтному покрытию. По остальным 43 км объездные дороги разделены на пять отрезков с обеспечением безопасного проезда. С поворота начинается автомобильная дорога "Таскескен -Бахты" протяженностью 133 км до поворота в поселок Маканшы, далее – автомобильная дорога областного значения "Маканшы – Жаланашкол". По проекту "Талдыкорган – Калбатау - Өскемен" общестроительные работы начаты в 2019 году, согласно установленным условиям, основные строительные работы должны быть завершены в 2023 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мининдустрии проинформировали, что сейчас ведутся работы по ремонту автодороги областного значения, ведущей к сакральному месту "Коныр аулие". По направлению от города Семей вдоль дороги расположены другие туристические объекты: мавзолей Абай-Шакарим, памятники Енлик-Кебек, Кушикбай батыр, урочище Акшокы.