Когда откроют новый терминал аэропорта в Шымкенте
Ожидается, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта в 10 раз.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
64Фото: пресс-служба правительства РК
Новый терминал аэропорта Шымкента будет запущен до конца года. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передаёт BaigeNews.kz.
"Среди самых амбициозных проектов — реконструкция железнодорожного вокзала, которая уже завершена, и строительство нового терминала в аэропорту, который откроется в конце года. Ожидается, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта в 10 раз", - сказал аким.
Он сообщил о том, что в городе активно обновляют автобусный парк: в этом году закуплены 19 новых автобусов, а до конца года планируют приобрести ещё 200.
Ранее Сыздыкбеков сообщил о том, что объём инвестиций в Шымкенте в этом году достиг 536 миллиардов тенге.
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