Когда откроют новый терминал аэропорта в Шымкенте

Новый терминал аэропорта Шымкента будет запущен до конца года. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"Среди самых амбициозных проектов — реконструкция железнодорожного вокзала, которая уже завершена, и строительство нового терминала в аэропорту, который откроется в конце года. Ожидается, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта в 10 раз", - сказал аким.

Он сообщил о том, что в городе активно обновляют автобусный парк: в этом году закуплены 19 новых автобусов, а до конца года планируют приобрести ещё 200.

Ранее Сыздыкбеков сообщил о том, что объём инвестиций в Шымкенте в этом году достиг 536 миллиардов тенге.