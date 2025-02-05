Глава Минтранса Марат Карабаев сообщил о существенном росте показателей в сферах транспорта и логистики между Казахстаном и Грузией, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы видим резкий рост в транспортной сфере, особенно в железнодорожных и автомобильных перевозках. В 2024 году объём железнодорожных перевозок составил 4,7 миллиона тонн, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. В сфере автотранспорта также наблюдается положительная динамика с ростом на 17%, объём грузоперевозок составил 42 тысячи тонн", - сообщил Карабаев журналистам после переговоров с представителями правительства Грузии.

Одним из значимых проектов является строительство казахстанского терминала в грузинском порту Поти. В 2024 году частный казахстанский инвестор начал возведение терминала мощностью 120 тысяч контейнеров в год, с объёмом вложений 30 миллионов долларов. Ожидается, что в апреле 2025 года терминал начнёт работу, что дополнительно укрепит логистическую инфраструктуру в регионе.

Кроме того, Марат Карабаев отметил успешное развитие прямого авиасообщения между Казахстаном и Грузией. Все казахстанские авиакомпании, включая Air Astana, Scat и FlyArystan, осуществляют прямые перевозки в Грузию. Регулярность - 15 рейсов в неделю. В туристический сезон количество рейсов увеличивается до 40 в неделю.