  • 16 Июля, 20:51
  • BAIGENEWS

Когда определят варианты газификации севера и востока Казахстана

Сегодня, 19:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44
120
Фото: pixabay

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что прорабатывается два варианта газификации севера и востока страны. Решение, по его словам, будет принято до конца года, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания Qazaq Gaz ведёт переговоры по второму сценарию газификации северных и восточных регионов. В ноябре планируется завершение технико-экономического обоснования. По итогам будет принято решение", - сообщил Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства.

По его словам, если не будет принято решение по газификации за счёт источника из России, тогда в расчёт возьмут сценарий о расширении газопровода "Сарыарка".

"До конца ноября ожидаем ТЭО, потом необходим анализ для детального изучения. Думаю, до конца года решение будет принято", - резюмировал глава Минэнерго.

 

Самое читаемое

Наверх