Когда определят варианты газификации севера и востока Казахстана
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что прорабатывается два варианта газификации севера и востока страны. Решение, по его словам, будет принято до конца года, передаёт BaigeNews.kz.
"Компания Qazaq Gaz ведёт переговоры по второму сценарию газификации северных и восточных регионов. В ноябре планируется завершение технико-экономического обоснования. По итогам будет принято решение", - сообщил Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства.
По его словам, если не будет принято решение по газификации за счёт источника из России, тогда в расчёт возьмут сценарий о расширении газопровода "Сарыарка".
"До конца ноября ожидаем ТЭО, потом необходим анализ для детального изучения. Думаю, до конца года решение будет принято", - резюмировал глава Минэнерго.
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