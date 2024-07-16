Когда определят варианты газификации севера и востока Казахстана

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что прорабатывается два варианта газификации севера и востока страны. Решение, по его словам, будет принято до конца года, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания Qazaq Gaz ведёт переговоры по второму сценарию газификации северных и восточных регионов. В ноябре планируется завершение технико-экономического обоснования. По итогам будет принято решение", - сообщил Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства.

По его словам, если не будет принято решение по газификации за счёт источника из России, тогда в расчёт возьмут сценарий о расширении газопровода "Сарыарка".