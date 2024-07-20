Когда обещал улучшить качество связи прежний министр и что обещает нынешний

Качество мобильной и интернет связи уже даже как словосочетание изрядно в нашей стране заезжено… Один профильный министр вроде начнёт что-то делать, что-то публично нам всем наобещает, а потом раз и в отставку уходит...

Помните, как смело ставил сроки прежний "цифровой" министр Мусин? С акиматами разрулим, вышки сотовой связи везде понаставим, а там 2-3 месяца и, считай, к новому году (прошлому новому году) не хуже Японии какой заживём….

Но новый глава минцифры не такой! Никаких быстрых результатов нам с вами не обещает, как не пытаются журналисты у него с языка снять конкретные сроки улучшения качества связи. Да, исправим, говорит, Мадиев, но не как Мусин через пару-тройку месяцев, а только через пару-тройку лет…

Правда, про частоты 5G ничего новый "цифровой" министр не обещает. И не случайно! Помните, последнее большое дело, которое успел-таки финализировать прежний профильный министр Мусин? А именно продажа "Казактелекомом" Теле 2 и Алтел катарским инвесторам.

Так вот за миллиард долларов, они – инвесторы, то есть, купили не только крупного сотового оператора, но и получили от наших властей, одну, любопытную, надо признаться, гарантию... В ближайшие три года частоты 5G в Казахстане раздавать не будут! Таково условие сделки с катарцами. Как интересно, правда? Теле 2 и Алтел выводили из-под Казактелекома и продавали частникам, чтобы обеспечить на рынке сотовой связи конкуренцию, правильно? Правильно!

А по факту вышло, что с появлением нового иностранного игрока всякая дополнительная конкуренция на этом рынке приостановлена. Где же тут конкуренция и свободный рынок, о чём действующий министр Мадиев не устаёт повторять?

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".