Министерство водных ресурсов и ирригации рапортует, что по итогам прошлого года 98,9% казахстанцев имеют доступ к услугам водоснабжения: 99,4% городских и 97,8% сельских жителей обеспечены качественной питьевой водой, передает BaigeNews.kz.

Как сообщается, в рамках реализации поручений Главы государства в 2024 году завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов в шести регионах страны: Акмолинской, Алматинской, Кызылординской области, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тысяч человек.

По информации ведомства, начата реализация 23 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау.

В результате реализации всех проектов будут построены более 2100 км водопроводов для улучшения водоснабжения 420 населенных пунктов. К централизованному водоснабжению будут подключены 67 населенных пунктов, где проживают 162 тысячи человек.

Кроме того, в 2024 году для обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды был обследован 241 водопровод. Из них 209 – в сельской местности, 24 – в городах, а 8 – групповые водопроводы. Выданы 44 предписания об устранении выявленных нарушений. В общей сложности было изучено более 66 тысяч проб из водопроводов страны.

"Нам нужна общегосударственная программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды", – подчеркнул Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Главы государства в 2024 году была создана Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Служба осуществляет поисково-разведочные работы для освоения и использования подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. Особое внимание уделено обеспечению населенных пунктов на западе республики питьевой водой из подземных источников.

По прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 млрд кубометров, из которых 15 млрд кубометров уже готовы к использованию. На питьевые нужды в стране ежегодно расходуется 1,2 млрд кубометров воды.

Для увеличения объема поверхностных вод к 2030 году планируется построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров.

"Мы не первый год говорим о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Но помимо призывов к гражданам нужно перейти к внедрению социальных норм потребления. Положительные примеры уже имеются", – отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

С целью бережного использования водных ресурсов ведётся комплексная работа по цифровизации водной отрасли, стимулированию внедрения современных водосберегающих технологий и перехода на более экономичные сельскохозяйственные культуры, а также повторному использованию очищенных сточных вод в крупных населенных пунктах.

В рамках ускорения внедрения передовых водосберегающих технологий разработаны меры по стимулированию промышленных предприятий к переходу на повторное использование воды в промышленности.

В новой редакции Водного кодекса предусмотрено требование к предприятиям по наличию плана перехода в течение пяти лет к системам оборотного и (или) повторного водоснабжения. В каждой из областей разработаны и утверждены Модельные планы по увеличению повторного использования воды в промышленных предприятиях до 2030 года.

До конца 2030 года планируется увеличить объем повторного использования воды в отраслях экономики с 17% до 28%.

Помимо этого, утверждены Методические рекомендации по водосбережению в бытовых условиях, которые включают такие меры, как своевременное устранение утечек в неисправных кранах, установление аэрационных кранов, применение двухкнопочных смывных бачков, установка автоматических сенсорных смесителей, включение стиральной машины только при полной загрузке и другие.

"В 2024 году в шести регионах страны были пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физических лиц. Были введены социальные нормы потребления (в случае потребления воды свыше 3 м³ в месяц, за дополнительные объемы воды тариф становится выше). Эта мера позволила сэкономить в среднем 1,65 млн кубометров воды в месяц в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях, области Ұлытау, городах Алматы и Шымкент. До введения социальных норм потребления средний объем потребления питьевой воды по всем шести регионам составлял 21,1 млн кубометров, после – показатель снизился до 19,5 млн кубометров", - говорится в сообщении.

Полномасштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение передовых водосберегающих технологий, цифровизация учета воды и развитие культуры её экономии среди населения и предприятий позволят обеспечить качественным водоснабжением всё население Казахстана.