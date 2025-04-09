В Национальном центре тестирования назвали сроки приёма заявлений на основное ЕНТ. Документы можно подать с 12 по 25 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Cамо тестирование начнётся 16 мая и продолжится до 5 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. При этом они могут указать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

В центре отметили, что количество предметов на ЕНТ остаётся прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут.

Пороговые баллы для поступления по направлениям "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70. Для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.