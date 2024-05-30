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Когда начнётся приём детей в детсады в Астане

Сегодня, 16:45
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акимат Астаны Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Фото: акимат Астаны

Комплектование групп в дошкольных организациях образования начнётся с 4 июня в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Всего распределят 28 826 мест в государственных и частных детсадах.

Распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка:

  • 1-2 года - 147 мест;
  • 2-3 года - 8 397 мест;
  • 3-4 года - 8 253 места;
  • 4-5 лет - 6 645 мест;
  • 5-6 лет - 5 350 мест;
  • 6-7 лет - 34 места.

Со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.

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