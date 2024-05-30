Когда начнётся приём детей в детсады в Астане
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
78Фото: акимат Астаны
Комплектование групп в дошкольных организациях образования начнётся с 4 июня в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Всего распределят 28 826 мест в государственных и частных детсадах.
Распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка:
- 1-2 года - 147 мест;
- 2-3 года - 8 397 мест;
- 3-4 года - 8 253 места;
- 4-5 лет - 6 645 мест;
- 5-6 лет - 5 350 мест;
- 6-7 лет - 34 места.
Со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.