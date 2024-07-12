Когда начнут распределять гранты на обучение в вузах Казахстана

В Казахстане завершилось основное ЕНТ. Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гулзат Кобенова озвучила его результаты, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году количество выпускников школ больше. 181 тысяча абитуриентов сдавала ЕНТ 326 тысяч раз с учётом двух попыток. По сравнению с прошлым годом на 20 тысяч абитуриентов больше сдавали ЕНТ. Это говорит об улучшении демографической ситуации в Казахстане и увеличении спроса на высшее образование. По предварительной информации, 139 тысяч абитуриентов набрали пороговый балл и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта", - сказала на брифинге в СЦК Гулзат Кобенова.

По итогам тестирования пороговый балл набрали 76% от общего количества участников. В 2023 году этот показатель составлял 83%.

"В этом году впервые за последние три года абитуриент показал наивысший результат - 140 баллов. Это Жаннұр Еңсебек, выпускник СШ № 22 села Карабулак Талгарского района Алматинской области. 139 баллов набрали два тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области. Все три абитуриента являются выпускниками сельских школ. 716 человек набрали больше 130 баллов", - добавила спикер.

Она сообщила, что в этом году для обучения на бакалавриате выделено около 79 тысяч грантов. 60% из них - на инженерно-технические специальности.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 19 344. Далее "Педагогические науки" – 13 735 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов.