Когда на дорогах Казахстана появится интернет
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал, когда на республиканских трассах появится интернет, передаёт BaigeNews.kz.
"Для обеспечения мобильным Интернетом республиканских автодорог необходима соответствующая цифровая инфраструктура. На сегодняшний день акиматами проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по 243 антенно-мачтовых сооружений (АМС) на республиканских дорогах. Строительство АМС планируется в 2025-2026 годах. На сегодняшний день по 13 АМС получены положительные заключения экспертиз. По 141 АМС ведется разработка проектно-сметной документации. По 84 АМС акиматы планируют начать конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации в 3 квартале этого года", - сказал Жаслан Мадиев.
Он попросил главу кабмина поручить министерствам финансов и транспорта проработать вопрос финансирования строительства АМС, в части выделения соответствующих трансфертов в местные исполнительные органы.
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