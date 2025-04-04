С приходом теплой погоды многие автолюбители начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Когда лучше это сделать и как правильно хранить шины? В КазАвтоЖол рассказали, когда и как менять зимнюю резину, а также поделились полезными советами для водителей, передаёт BaigeNews.kz.

Когда менять зимнюю резину?

Зимние шины лучше всего показывают свои характеристики при температуре ниже +7°C. Когда среднесуточная температура стабильно превышает этот показатель, эффективность зимних покрышек снижается, а тормозной путь увеличивается. В Казахстане оптимальное время для перехода на летние шины — конец марта — начало апреля, когда погода стабилизируется.

Глубина протектора

Помимо своевременной замены, важно следить за состоянием шин. Для зимних покрышек минимальная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм. Если после сезона глубина протектора меньше этого значения, стоит задуматься о покупке нового комплекта на следующий зимний сезон.

Правильное хранение шин

Перед тем как убрать зимние шины на хранение, обязательно вымойте их и тщательно просушите. Хранить шины следует в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Если шины без дисков, их лучше хранить горизонтально, прокладывая каждый слой картоном или тканью. Если шины на дисках, можно хранить их вертикально, но не забывайте время от времени "поворачивать" их, чтобы избежать деформации.

Проверьте давление

Перед установкой летних шин не забывайте проверить давление в шинах. Правильное давление важно для безопасной езды, а также для экономии топлива. Проверять давление рекомендуется каждые две недели или перед длительными поездками.

Учитывайте погодные условия

В регионах с ранней и теплой весной можно заменить зимние шины немного раньше. Однако всегда следует учитывать вероятность внезапных ночных заморозков, когда дорога может стать скользкой. Безопасность на дороге — всегда на первом месте!

Дополнительные лайфхаки

Используйте чехлы : специальные чехлы или пакеты защищают шины от пыли, влаги и грязи.

Ставьте метки : перед снятием шин отметьте их положение (передняя левая/правая, задняя левая/правая). В следующем сезоне меняйте их местами "крест-накрест" для равномерного износа.

Регулярно проводите балансировку и развал-схождение : это помогает продлить срок службы шин и повысить безопасность.

Проверяйте дату выпуска шин: на каждой покрышке указаны четыре цифры (неделя и год выпуска). Рекомендуется использовать шины не старше пяти-шести лет, так как старые шины теряют эластичность и хуже справляются с нагрузкой.

Не забывайте, что своевременная замена зимних шин на летние не только продлевает срок службы покрышек, но и гарантирует вашу безопасность на дороге. Берегите себя и свой автомобиль — и пусть ваши поездки всегда будут комфортными и безопасными!