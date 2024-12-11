Неработающий лифт превращается в серьёзную проблему для жильцов целого дома. Аварийные остановки, устаревшие механизмы и нехватка средств на замену подъёмника – всё это вызывает беспокойство, особенно если в доме проживают пожилые люди, инвалиды или семьи с маленькими детьми. При этом многие сталкиваются с вопросами: кто отвечает за ремонт или замену лифта, какова его стоимость и есть ли поддержка со стороны государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эрик Искаков рассказывает, что их дому уже 34 года. Несколько десятилетий лифт работал исправно и без внеплановых остановок. Но срок его эксплуатации подошёл к концу.

"С момента основания дома лифт ни разу не видел капитального ремонта. В прошлом году мы переделали перемотку электродвигателей, потому что уже сам электродвигатель вышел из строя. Были случаи, когда лифт ломался, люди застревали в лифте. Мы всегда оперативно приглашали механиков, но людям приходилось от получаса до полутора сидеть запертыми в лифте. Это всё равно тяжело. Нам приходилось успокаивать человека в лифте, передавать ему воду, если это возможно. Мы даже заранее предупреждали людей: мол, если застрянете, не паникуйте, вас освободят. А в доме много детей живёт, инвалиды, пожилые люди, которым тяжело передвигаться, есть те, кто передвигается на колясках. У нас лифт очень маленький и узкий", – говорит житель Шымкента Эрик Искаков.

Сервисные компании отказались обслуживать лифт, ссылаясь на его крайне изношенное состояние. Старый подъёмник, который выходит из строя почти каждый месяц, стал настоящей головной болью для жильцов и подрядчиков. Ремонтировать такое оборудование не только затратно, но и бессмысленно, так как устаревшие механизмы требуют регулярных дорогостоящих вмешательств, не обеспечивая надёжности работы.

"Раньше обслуживала компания, но они закрылись, нас передали другой, но и они отказались. Сказали: ваши лифты уже старые, непригодные, поэтому мы не можем нести ответственность за них. Покупать новый лифт дорого. Нам сказали, что его цена от 12 до 15 млн тенге. Эта сумма делится на всех жильцов дома, но у нас есть много пенсионеров, молодые семьи, многодетные, это неподъёмная сумма. Было бы хорошо, если бы были скидки, может процент определённый государство взяло на себя бы", – говорит житель мегаполиса.

Аварийные лифты, которые уже не подлежат эксплуатации, останавливают и официально признают непригодными для использования. Важно понимать, что согласно законодательству, лифты относятся к общей собственности всех жильцов дома. Это значит, что ответственность за их содержание, ремонт и замену лежит на собственниках квартир и за их счёт средств должны покрываться все расходы на обслуживание и замену лифтовых механизмов.

Тем не менее, акимат Шымкента предлагает компромиссное решение – заменить аварийные лифты в рассрочку по программе модернизации. Это инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на жителей, позволив им постепенно выплатить стоимость нового оборудования. Такой подход может стать реальным выходом для многих домов, где устаревшие лифты создают угрозу безопасности и несут неудобства для жильцов.

"Всего в Шымкенте 1235 лифтов. В этом году запланирована замена 28 лифтов в 16 домах. Это те лифты, у которых истёк срок эксплуатации. Замена лифтов проводится по программе модернизации. Эта программа предоставляет рассрочку, беспроцентный кредит. В течение 15 лет люди могут вернуть эти средства. Но здесь опять же нужно согласие жителей. Если жители сами согласятся поменять лифты по программе модернизации, они должны обратиться в акимат", – говорит Абдымомун Серимбетов, руководитель отдела жилищной инспекции управления контроля и качества городской среды Шымкента.

Эксперты отмечают, что даже новые лифты, отслужившие всего 5-10 лет, нередко выходят из строя. Причины могут быть различными: от низкого качества установки и комплектующих до недостаточного ухода за оборудованием. Срок службы лифта напрямую зависит от интенсивности эксплуатации, качества обслуживания и соответствия конструкции шахты установленным стандартам.

"Есть новые дома в микрорайоне Нурсат, оттуда приходят заявки на замену. Лифты ломаются, останавливаются. У нас есть концепция до 2029 года о замене лифтов, у которых истёк срок эксплуатации. Лифт примерно стоит около 14 млн тенге. Но каждый год цена за счёт инфляции растёт и какая будет стоимость лифта в будущем году неизвестно. Вся сумма лифта делится на жильцов в зависимости от квадратных метров квартиры",– говорит Гани Жакыпбеков, начальник отдела модернизации управления контроля и качества городской среды Шымкента.

Стоимость ремонта или замены таких лифтов значительно варьируется – многое зависит от типа шахты и модели самого подъёмника. Например, ремонт в домах с нестандартными или узкими шахтами может обойтись гораздо дороже, так как требует индивидуального подхода и использования специального оборудования. Поэтому для жильцов важно не только своевременно проводить обслуживание лифта, но и изначально выбирать качественное оборудование, которое прослужит без серьёзных поломок как можно дольше.