Когда корейское МФО станет банком второго уровня

Микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan может стать банком второго уровня в декабре 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов, передаёт BaigeNews.kz.

"7 июня текущего года управлением агентства выдали согласие на конвертацию BNK Finance Kazakhstan. Мы даем согласие на конвертацию, что в течение шестимесячного периода до конца текущего года микрофинансовая организация должна провести и реализовать организационно-технические мероприятия. Им необходимо подготовить офисные помещения. Купить IT, сервисное оборудование, нанять дополнительный персонал.

Банк второго уровня как институт намного сложнее, поэтому нужно провести дополнительные работы. После их завершения в декабре 2024 года мы дадим лицензию", - сказал Кизатов в кулуарах казахстанско-корейского форума в Астане.