Когда КМГ и Air Astana выйдут на IPO, рассказали в "Самрук-Казына"

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Подробности выхода компаний на IPO рассказал глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz. Он напомнил, что фонд трансформируется в инвестора, владеющего мажоритарном пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.

"Речь идет о масштабной приватизации компаний. Нами разработана достаточно сбалансированная программа, которая утверждена правительством. В её результате объём компаний, которые будут переданы в конкурентную среду, увеличен со 105 до 254. Скажу по компаниям. Компания "КазМунайГаз" – достаточно активная подготовительная работа ведётся для проведения IPO на локальных биржах KASE и AIX. Со второй половины сенября мы уже планируем проводить роад-шоу в городах Казахстана для обеспечения вовлечения широких слоёв населения. По Air Astana - компания готова к IPO. По ней мы таргетируем международное IPO, поэтому, как только восстановятся международные рынки, мы будем готовы выйти сэтой компанией на рынки капитала для привлечения необходимых средств, в том числе для развития компании", - сказал Алмасадам Саткалиев.

"Самрук энерго", в свою очередь, будет разделена на две части, в первой части будут сосредоточены все зелёные активы, то есть это объекты ВИЭ, ГЭС. Вторая компания сосредоточит в себе активы, связанные с использованием природного ископаемого топлива для производства электроэнергии.

"Первая компания, так называемая зелёная, будет выведена на IPO, и мы планируем, что она, возможно, даже аккумулирует другие активы в Казахстане для обеспечения успешности, масштабности размещения. И реализации зелёной повестки правительства РК. ПО КЕГОК согласовано с правительством увеличение объёма акций, который будет передан в конкурентную среду. В настоящее время мы уже начали работу по подготовке к SPO, формирование структуры сделки и проработки законодательных изменений. По КТЖ - мы тагетируем на 2025 год, за это время будет произведена трансформация компании в эффективный международный транслогистический холдинг, а также существенное внимание уделяется финансовому оздоровлению компании", - сказал Алмасадам Саткалиев.

По компании "Казахгаз" уже сформирована дорожная карта по выводу на IPO, который включает в себя развитие ресурсной базы, продвижение подходов по диверсификации потребителей газа, другие мероприятия, в частности с регулированием отрасли.

"И мы считаем, что в 2024-25 году компания "Казахгаз" тоже сможет свои акции предложить инвестиционному сообществу. По Kazakh Air сейчас мы ведём существенную работу по восстановлению финансовой стабильности, реструктуризации займов. В результате этой работы компания будет приватизирована, как один из сценариев предлагаем привлечение стратегического инвестора", - сказал глава "Самрук-Казына".

Он напомнил о заявлении главы государства о том, что семь процентов чистой прибыли будут направляться в социальный фонд "Қазақстан халқына". С 2018 года дивиденды фонда на госпакет акций выросли в 13 раз и в 2022 году составят 170 миллирадов тенге. Порядка 183 миллиардов тенге будут направлены на благотворительность и прочее распределение в пользу акционеров.