Когда казахстанцы пересядут на новые вагоны
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Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, когда в Казахстане обновят парк пассажирских вагонов, передаёт BaigeNews.kz.
Жанибек Тайжанов сообщил, что только у нацперевозчика насчитывается порядка 600 вагонов. Такие же вагоны, по его словам, есть и у частных перевозчиков.
"Это вагоны, которые эксплуатируются больше 28 лет – их произвели в 80-90-е годы, это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования от завода-производителя, туалеты стандартные. У них есть срок списания – к 2030 году они все спишутся", - заявил он.
Он добавил, что сейчас идет работа по обновлению и закупу новых вагонов. Так, уже закуплено порядка 150 новых вагонов, заключен контракт на покупку еще 157 вагонов.
"К 2025 году ожидаются новые вагоны Stadler, и к 2030 году средний возраст нашего парка будет порядка 10-13 лет – это будут хорошие, свежие вагоны, то есть к 2030 году казахстанцы забудут про эти старые вагоны от нацперевозчика", - резюмировал Жанибек Тайжанов.
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