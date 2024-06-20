Когда казахстанцы пересядут на новые вагоны

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, когда в Казахстане обновят парк пассажирских вагонов, передаёт BaigeNews.kz.

Жанибек Тайжанов сообщил, что только у нацперевозчика насчитывается порядка 600 вагонов. Такие же вагоны, по его словам, есть и у частных перевозчиков.

"Это вагоны, которые эксплуатируются больше 28 лет – их произвели в 80-90-е годы, это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования от завода-производителя, туалеты стандартные. У них есть срок списания – к 2030 году они все спишутся", - заявил он.

Он добавил, что сейчас идет работа по обновлению и закупу новых вагонов. Так, уже закуплено порядка 150 новых вагонов, заключен контракт на покупку еще 157 вагонов.