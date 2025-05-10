Когда казахстанские школьники сдадут экзамены: названы официальные даты
За это время учащиеся сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
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В Казахстане определены сроки итоговой аттестации школьников в 2025 году. Приказ с точными датами подписал министр просвещения, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в минстерстве, для девятиклассников экзамены стартуют 29 мая и продлятся до 10 июня. За это время учащиеся сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Выпускников 11-х классов ждут экзамены с 30 мая по 16 июня. Им предстоит пройти пять испытаний, одно из которых будет в устной форме.
После экзаменов — торжественная часть. Вручение аттестатов об основном и среднем образовании в школах страны запланировано на период с 18 по 20 июня.
Таким образом, конец учебного года уже чётко распланирован, и у школьников есть конкретные ориентиры для подготовки к важному этапу.
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