В Казахстане определены сроки итоговой аттестации школьников в 2025 году. Приказ с точными датами подписал министр просвещения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в минстерстве, для девятиклассников экзамены стартуют 29 мая и продлятся до 10 июня. За это время учащиеся сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Выпускников 11-х классов ждут экзамены с 30 мая по 16 июня. Им предстоит пройти пять испытаний, одно из которых будет в устной форме.

После экзаменов — торжественная часть. Вручение аттестатов об основном и среднем образовании в школах страны запланировано на период с 18 по 20 июня.

Таким образом, конец учебного года уже чётко распланирован, и у школьников есть конкретные ориентиры для подготовки к важному этапу.