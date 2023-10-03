Когда казахстанские школьники перейдут на электронные учебники, рассказали эксперты

В 2024 году в Казахстане запланирован 100%-ный охват предметов цифровыми учебниками. Означает ли это, что все школы перейдут на планшеты? О проводимой оцифровке учебных материалов в беседе с журналистом BaigeNews.kz рассказал руководитель отдела исследования вопросов учебниковедения Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Саят Омаров.

— Саят Кусаинович, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана отметил, что процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться повышением скорости Интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам. Какая работа по переводу учебников в электронный формат проводится республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования министерства просвещения?

— Нашим центром определены по каким предметам отсутствуют электронные учебники и какие бумажные учебники ещё не переведены в электронный формат. Эту информацию мы отправили всем издательствам. Издательства разработали электронные учебники по нашей информации и представили на экспертизу. В настоящее время у нас в работе находятся 255 электронных учебников. Окончательное решение по учебникам будет принято в декабре текущего года. По результатам экспертизы электронные учебники, получившие положительное экспертное заключение, будут включены в специальный перечень учебников и УМК, по которым ученики могут официально заниматься в учебном процессе.

— Каким образом электронные учебники будут участвовать в учебном процессе: это будет полная замена бумажных учебников или учиться по электронным учебникам будут только желающие? В каком году произойдёт 100%-ный переход с бумажных книг на планшеты? Будут ли учащиеся обеспечиться планшетами? Расскажите об этом подробнее.

— Основным средством обучения остаётся бумажный учебник. Внедрение электронных учебников не предполагает полной замены бумажных учебников. Их будут использовать дополнительно к бумажным учебникам. Электронные учебники охватывают все темы, все разделы типовой учебной программы. Они полностью соответствуют типовой учебной программе. Поэтому никаких ограничений по использованию электронных учебников не будет.

Наш центр не занимается вопросами обеспечения планшетами, поэтому я не могу сказать, будут ли дети обеспечены планшетами. Электронным учебником можно пользоваться посредством электронной доски, а также дома при подготовке домашнего задания.

— Какой процент учебников на сегодняшний день переведён в электронный формат?

— В настоящее время 80% учебных предметов обеспечены электронными учебниками. В перечне учебников и учебно-методических комплексов, утвержденного министерством просвещения, насчитывается 717 учебников. 255 из них сегодня переводятся на электронный формат.

— Издательства сами занимаются оцифровкой? Во сколько обходится одного учебника? Откуда идёт финансирование?

— Оцифровкой занимаются сами издательства. Кроме того, есть IT-компании, которые занимаются разработкой электронных учебных материалов. Государство не финансирует оцифровку. Поэтому я не могу сказать сумму оцифровки.

— Они находятся в свободном доступе или школам и учащимся надо приобретать подписку на них?

—Школам предоставляется возможность бесплатного доступа к этим электронным учебникам. Местные исполнительные органы покупают подписку на учебники или на платформы. Всего существует 11 платформ. Учителя должны знать, на какой платформе размещены их учебники. Можно подписаться за свой счёт. Школа не может заставить подписываться на электронные учебники и образовательные платформы. Только если есть личная инициатива.

— Используются ли сейчас учащимися казахстанских школ электронные учебники? Как отразилось данное нововведение на процессе обучения?

— Сейчас уже наши ученики пользуются электронными учебниками. Но как это отразилось на качестве обучения сказать пока не можем, потому что таких специальных исследований не проводилось. Но можем сказать, что электронные учебники дают дополнительные возможности ученикам, дополнительные методические возможности учителям, потому что в этих электронных учебниках, кроме печатного текста есть аудио и видео материалы. Предусмотрена быстрая обратная связь между учителем и учениками. Интерактивные задания позволяют регулировать процесс обучения, получить быструю информацию о том, выполнили ли задание ученики, правильно ли выполнили. Соответственно учителя могут ввести коррективы в процесс преподавания.

— В завершение всё-таки хотелось бы уточнить, возможен ли в Казахстане полный отказ от бумажной версии учебников и переход на электронные учебники?

— В 2024 году все учебники должны быть переведены в электронный формат. Это не означает, что все школы перейдут на электронные учебники. В мире пока такого опыта нет. Многие страны, которые хотели перейти на электронные учебники, отказываются от этого проекта. Пока бумажные учебники остаются основным учебником. Поэтому я пока не могу сказать, что Казахстан в ближайшее время перейдет только на электронный формат. Бумажный учебник ещё не исчерпал свой потенциал

— Спасибо за интервью!