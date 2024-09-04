Когда Казахстан полностью откажется от импорта электроэнергии

В Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости развития надёжных и экологически чистых источников энергии в условиях глобального энергодефицита. Глава государства подчеркнул, что атомная энергетика может стать важным элементом в стратегии обеспечения энергетической безопасности страны. Это мнение поддерживает директор Департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин, который в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz изложил перспективы и планы развития энергетической отрасли страны до 2035 года.

Необходимость новых мощностей

Как отмечает директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Асылжан Мусин, энергетически независимой страна считается, когда её энергосистема полностью обеспечивается внутренними ресурсами, то есть собственной генерацией.

На сегодняшний день Казахстан обеспечивает свои потребности в электроэнергии, но в пиковые часы нагрузки энергосистема сталкивается с дефицитом, что вынуждает страну импортировать электроэнергию. Чтобы исправить это положение, Министерство энергетики разработало план, который включает ввод 26 гигаватт новых мощностей, в том числе более 11 гигаватт из них возобновляемые источники энергии.

В этот план входят мероприятия по модернизации и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генераций.

"Мы делаем упор на отказ от угля и переход на более чистые виды топлива. Это – газ и ВИЭ. В этом направлении мы сейчас тоже движемся. Все старые угольные станции, которые выходят из срока эксплуатации, будут выводиться из эксплуатации и заменяться газовой генерацией. На данный момент у нас идёт переходный этап", - уточняет Асылжан Мусин.

Однако не стоит забывать, что ВИЭ имеют свои ограничения из-за зависимости от погодных условий. Поэтому необходимо развивать маневренные генерации, такие как гидроэлектростанции и газовая генерация.

Однако проблемы существуют и в газовой генерации. Она развита преимущественно на западе и юге страны, и для введения новых газовых мощностей требуется больше дополнительных объёмов газа.

Также существует сложность с финансированием угольной генерации, так как многие финансовые институты уходят от инвестиций в угольные проекты в рамках глобальной экологической повестки.

Атомная энергетика как часть зелёной экономики

Одним из центральных вопросов в контексте "зелёной экономики" является строительство атомной электростанции. Разработка данной темы стала более актуальной в связи с поручением Президента, которое будет рассмотрено на референдуме. Если результат референдума будет положительным, планы по строительству АЭС будут включены в общий план энергетической стратегии страны.

Атомная энергетика рассматривается как надёжный источник чистой энергии и способ достижения энергетической независимости. При этом, как говорит Мусин, строить атомные станции – это долгосрочный процесс, который может занять от 4 до 5 лет без учёта подготовки и получения необходимой документации.

АЭС поможет исполнить обязанности Казахстана в рамках Парижского соглашения по уменьшению выбросов и стремлению к углеродной нейтральности.

Прогнозы и планы на будущее

По прогнозам Министерства энергетики, Казахстан должен стать энергетически независимой страной к 2030 году, а к 2035 году выйти на профицит электроэнергии, что позволит экспортировать избыток в соседние страны.

В Минэнерго делают прогноз с учётом выходящей из срока эксплуатации генерации и ввода новой генерации.

"Согласно прогнозу, если мы не будем вводить новые мощности, через 6 лет дефицит достигнет порядка 6 гигаватт. Поэтому нами сейчас в оперативном порядке ведётся работа по вводу новой генерации в энергосистему", - отметил Мусин.

В этом году планируется ввод порядка 1 гигаватта электроэнергии новой генерации, включая восстановление Экибастузской ГРЭС-1, ввод новых мощностей на Тапарской ГЭС и Атырауской ТЭЦ, а также введение порядка 150 мегаватт возобновляемых источников энергии.

Также подписаны соглашения с РФ, в рамках которых предусматривается строительство трех новых ТЭЦ – в Кокчетаве, Семее, Усть-Каменогорске.