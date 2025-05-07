В Казахстане проолжают внедрять новый цифровой инструмент — цифровой профиль госоргана. Его цель — сделать работу министерств и ведомств более прозрачной, понятной и эффективной. Разработкой занимается Министерство финансов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что такое цифровой профиль? Это набор данных, который показывает, как работает тот или иной государственный орган. Вся информация берётся из открытых источников: от планов и стратегий до информации о бюджете и госзакупках. Эти данные анализируются с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который помогает быстро выявлять слабые места и предлагать, что можно улучшить.

Но ИИ не работает в одиночку — все прогнозы и выводы проверяются экспертами, чтобы не было ошибок и всё соответствовало реальной ситуации в экономике.

"Это стало основой для повышения прозрачности и оптимизации процессов управления. Цифровой профиль государственных органов уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент повышения оперативности принятия решений, прозрачности управления и результативности бюджетного планирования. Внедрение этого подхода способствует более точному реагированию на вызовы, улучшению процессов государственного управления и укреплению доверия граждан к государственным институтам", — отметили в Минфине.

На первом этапе уже удалось оцифровать цели и результаты работы госорганов. Это помогает понять, кто насколько хорошо справляется со своими задачами, и принимать решения на основе конкретных цифр, а не догадок.