Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане

В Комитете госдоходов назвали проблемой то, что казахстанцы осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и принимают денежные переводы на личные карточные счета и счета родственников. В ведомстве рассказали, когда начнут проверять мобильные переводы, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитетом с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным. Критерием отнесения к операциям, имеющим признаки предпринимательской деятельности, является получение физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности)", - сообщили в ведомстве.

Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

с 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам; с 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам; с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам; с 2026 года – по остальной части населения.