Когда и на сколько повысят стипендии студентам в Казахстане

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов подписал постановление Правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.



Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге. Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге", - говорится в сообщении.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.



Кроме того, с 1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%.



К 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза.