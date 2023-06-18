- Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста 13:12 30
- Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 12:48 149
- Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона 12:43 149
- День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике 12:16 238
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 12:03 358
- От укусов ядовитых пауков пострадали восемь жителей Шымкента 11:55 291
- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 11:26 335
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 11:00 381
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 10:53 444
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 10:25 385
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 367
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 09:42 468
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 974
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 282
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 08:49 343
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 08:18 492
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 07:45 491
- Как День отца отметят в Астане 06:33 800
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 05:27 497
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 04:53 1029
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 03:40 599
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 02:19 627
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 01:03 575
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 00:16 578
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 592
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 795
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 623
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 618
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 668
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 966
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 697
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 745
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 700
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 787
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 684
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 896
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 686
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 669
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 681
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 942
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 533
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 679
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 607
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 755
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 758
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 778
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1219
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 874
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 974
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1169
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 691
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 767
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 693
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 17.06.2023 787
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 17.06.2023 787
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 740
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 17.06.2023 702
- Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае 17.06.2023 821
- Токаев: мы должны усвоить урок пожара Абайской области 17.06.2023 574
- На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае 17.06.2023 715
- Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад 17.06.2023 711
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 753
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 676
- Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области 17.06.2023 707
- Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи 17.06.2023 810
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 737
- Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве 17.06.2023 766
- Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане 17.06.2023 691
- Казахстан одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу в Италии 17.06.2023 860
- Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана 17.06.2023 762
- Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев 17.06.2023 686
- В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок 17.06.2023 1187
- Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу 17.06.2023 2267
- Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира 17.06.2023 1429
- "Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска 17.06.2023 2348
- Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи 17.06.2023 1637
- Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре 17.06.2023 938
- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 17.06.2023 3570
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 17.06.2023 807
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 711
- LOADING...
Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан
В ночь с 19 на 20 июня в Белфасте состоится матч сборных Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция матча Северная Ирландия — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport". Начало — в 00:35 по астанинскому времени.
После трёх сыгранных матчей в отборе Евро-2024 сборная Казахстана имеет в активе шесть очков. Подопечные Магомеда Адиева начали выступление в турнире неудачно, проиграв Словении (1:2), однако затем сенсационно победили команду Дании (3:2) и разгромили сборную Сан-Марино (3:0).
Что касается сборной Северной Ирландии, то у неё после трёх игр три очка: североирландцы также обыграли Сан-Марино (2:0), но уступили Финляндии (0:1) и Дании (0:1).
-
Trend news
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 969
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 778
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 874
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1161
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 4826
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 979
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1788
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32498
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4918
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1462
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3459
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1249
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2034
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2413
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1307
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1351
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1160
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1380
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9073
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1487
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6978
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2517
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2188
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1929
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1517
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2601
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2276
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2879
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3851
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2090
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1995
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2196
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48580
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2054
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3172
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2640
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2916
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2232
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2446
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3815
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2004
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3718
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2341
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3799
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2599
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2779
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3060
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4538
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3875
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4221
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3277
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4097
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8939
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3445
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2722
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3030
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4499
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4446
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2943
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2815
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5235
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3166
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3740
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3429
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3294
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5900
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3173
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3324
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3371
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4450
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5545
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4553
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3375
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3495
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4312
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 3044
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3841
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4891
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4747
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3847
-
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 12:03 350
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 366
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 281
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 754
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1218
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1168
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 740
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 753
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 675
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 737
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2288
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1634
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 929
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1200
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1246
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1132
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1456
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1566
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2103
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1601
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1710
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1588
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2061
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3518
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1821
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2851
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1850
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1853
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1964
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2752
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1876
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2081
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3244
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1985
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2301
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1581
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1967
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1605
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1942
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6645
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2720
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1644
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1893
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2109
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1927
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2012
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2241
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2251
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4811
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2586
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3718
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2588
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2516
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3186
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2715
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2877
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2798
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2908
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3237
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3067
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2578
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2608
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2623
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2277
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2072
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2216
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2523
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2879
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3077
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3235
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2991
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3363
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3551
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4312
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3913
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3801
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3847
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2545
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2491
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3289