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Когда достроят LRT, в очередной раз ответил Алтай Кульгинов
Как сообщил аким Астаны Алтай Кульгинов, при непрерывном финансировании партнёр Казахстана — китайский консорциум обещает достроить линии LRT в течение пары лет, однако власти заинтересованы завершить проект быстрее, передаёт BaigeNews.kz.
По словам градоначальника, уже через полтора-два года астанчане острее будут нуждаться в новом для города виде транспорта.
Алтай Кульгинов отметил, что хотя этот год ещё не закончился, население Астаны уже выросло на 100 тысяч человек. По прогнозам специалистов генплана, в 2023 году в столице будут проживать 1,5 миллиона человек, а через несколько лет население Астаны перевалит за два миллиона.
"Тогда потребность в общественном транспорте увеличится в разы, поэтому линия LRT будет разгружать пассажиропоток: не только автобусы начнут курсировать по городу, и легкорельсовый транспорт. Это поможет разгрузить траспортную систему города, избежать пробок", — считает Алтай Кульгинов.
Он также рассказал, что работа по проекту идёт полным ходом.
"Первый транш размере 20 миллиардов тенге выделен в начале осени. Второй транш — 30 миллиардров — ожидается в декабре. Как вы видите, работа пошла, балки устанавливаются, воздвигаются опоры, инженерные сети. Деньги выделяются из республиканского бюджета, по проекту уже потрачено свыше миллиарда долларов, осталось, по сегодняшним экономическим рассчётам, чтобы завершить проект, порядка 500 миллионов долларов. У нас есть обязательство между Казахстаном и китайским консорциумом, договора подписаны, обязательства взяты, деньги потрачены, осталось только достроить", — заявил аким столицы.
На вопрос о сроках окончании проекта Алтай Кульгинов, уточнил, что при непрерывном финансировании китайские партнёры готовы завершить стоительство в течение двух лет.
"Мы думаем, что только времени и денег потрачено, поэтому надо этот проект быстрее закончить и запустить. Мы над этим сейчас работаем", — сказал
Напомним, строительство наземного метро началось 11 лет назад. Этот проект получил свою известность из-за коррупционных скандалов. В мае 2021 года семь человек осудили за хищения при строительстве легкорельсового транспорта в столице. Бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжолов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов получили от семи до 10 лет лишения свободы.
Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 5,7 миллиарда тенге.
В июне 2021 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что строительство ЛРТ продолжится. Он подчеркнул, что ЛРТ нельзя рассматривать как бизнес-проект. Экономической пользы он не принесёт, но зато разгрузит транспортные коридоры города.
Позже о дальнейшей судьбе столичного LRT рассказал премьер-министр РК. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что осенью из бюджета дополнительно было выделено 20 миллиардов тенге на продолжение строительства. Далее средства будут выделяться поэтапно.
Также сообщалось, что балки для ЛРТ закончат монтировать до конца года. А в следующем году планируют приступить к установке железобетонных конструкций и полностью провести инженерные сети.
Между тем, не так давно в столице обсуждали генплан развития города до 2035 года и предложили построить ещё три линии ЛРТ.
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