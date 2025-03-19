Семейно-бытовое насилие в Казахстане - это одна из актуальных и болезненных социальных проблем, которая затрагивает многие семьи и приводит к серьезным последствиям для пострадавших, передаёт BaigeNews.kz. Это насилие может проявляться в различных формах: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и дети, хотя насилие может касаться и мужчин.

Проблема и масштабы

Согласно исследованиям и данным правоохранительных органов, семейно-бытовое насилие в Казахстане остается широко распространенным, несмотря на усилия властей по борьбе с ним. Одной из причин этого является культурная терпимость к насилию в семье, а также страх жертв обращаться в правоохранительные органы из-за стыда, зависимости от насильника или отсутствия поддержки.

Многие случаи насилия остаются скрытыми, так как жертвы часто не сообщают о происшествиях, опасаясь мести со стороны агрессора, социального осуждения или даже материальных и финансовых трудностей, которые могут возникнуть после разрыва отношений.

Географическое распределение обращений

По данным МВД РК, больше всего обращений по фактам семейно-бытового насилия поступает в Алматы. Затем следуют Костанайская область, Павлодарская область, город Астана и Жамбылская область.

Последствия насилия для здоровья женщин

Согласно данным выборочного обследования, проведенного в Казахстане 66% женщин, подвергшихся физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера, сообщили о получении вреда здоровью вследствие насилия.

Наиболее частые травмы включают длительные царапины, порезы и кровоподтеки.

Около 7% женщин перенесли выкидыш вследствие насилия со стороны партнера.

Законы и меры защиты

В Казахстане борьба с семейно-бытовым насилием является важной задачей государственной политики. В последние годы власти страны принимают комплексные меры для предотвращения и устранения насилия в семье. Вот основные направления и меры, которые были предприняты:

Законодательство

В Казахстане действует закон "О профилактике семейно-бытового насилия", который был принят в 2009 году. Он определяет меры по защите жертв насилия, а также устанавливает ответственность для тех, кто совершает насилие в семье. Согласно этому закону, жертвы насилия могут обратиться в правоохранительные органы, которые обязаны принять меры. Насильник может быть подвергнут административным штрафам, аресту, а в случаях более серьезных нарушений - уголовному преследованию. Также закон предусматривает защитные ордера, которые дают возможность жертвам насилия оставаться в безопасности, временно отстранить агрессора от места проживания. Важной частью этого закона является создание системы защиты пострадавших и возможности получения помощи от государства.

В 2020 году был принят ряд поправок, усиливающих ответственность за насилие в семье, включая расширение списка лиц, которые могут подавать заявления о насилии в семье, а также увеличение наказания за повторные случаи насилия.

Меры защиты жертв насилия

Приюты и кризисные центры: В крупных городах работают специализированные приюты и кризисные центры, где жертвы насилия могут найти убежище, получить медицинскую и психологическую помощь, а также юридическую консультацию.

Запрет на общение: В случае доказательства насилия, суд может запретить насильнику приближаться к пострадавшему на определенное расстояние и общаться с ним.

Электронные браслеты: В последние годы в Казахстане начали использовать электронные браслеты для контролирования насильников, чтобы обеспечить безопасность жертв.

Правоохранительные меры

Службы быстрого реагирования: В крупных городах работают горячие линии и специальные службы, которые оперативно реагируют на случаи семейного насилия.

Полицейские патрули: В некоторых регионах Казахстана работают мобильные группы, которые при поступлении сигналов о насилии, выезжают на место происшествия и оперативно принимают меры.

Работа с насильниками: Важно отметить, что в некоторых случаях осужденных за семейное насилие направляют на курсы и программы, направленные на профилактику насилия.

Образовательные и информационные кампании

Важным аспектом является просвещение и обучение населения по вопросам семейного насилия, его признаков и последствий. Государственные и общественные организации проводят информационные кампании, тренинги, семинары и круглые столы, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и изменить отношение общества к насилию в семье.

Поддержка пострадавших

Психологическая поддержка: Пострадавшие от насилия могут получить психологическую помощь, что важно для восстановления их психоэмоционального состояния.

Юридическая помощь: Жертвам насилия предоставляется бесплатная юридическая помощь для защиты их прав и интересов в суде.

Финансовая помощь: В отдельных случаях пострадавшие могут получать материальную поддержку от государства, особенно если они оказались в трудной финансовой ситуации после насилия.

Реабилитация насильников

В Казахстане также предпринимаются попытки изменить поведение людей, совершающих насилие, через реабилитационные программы. Это включает тренинги и курсы для агрессоров, которые направлены на изменение их отношения к женщинам, обучая их навыкам конструктивного общения и разрешения конфликтов без применения насилия.

Общественные инициативы

Многие неправительственные организации, такие как "Казахстанская ассоциация женщин" и другие, активно занимаются борьбой с семейным насилием, предоставляя убежища, поддержку жертвам, и работая над улучшением законодательства.

Проблемы и вызовы

Несмотря на предпринятые меры, в Казахстане еще остаются проблемы, такие как недостаточная осведомленность о наличии помощи среди пострадавших, а также социальное и культурное давление на жертв насилия. Кроме того, в стране существуют проблемы с правоприменением, например, недостаточная квалификация некоторых сотрудников правоохранительных органов в отношении вопросов семейного насилия.

Социальные и культурные барьеры: В Казахстане существует сильное давление со стороны общественного мнения, которое часто осуждает жертв насилия, а не агрессоров. Это заставляет людей скрывать происходящее или терпеть насилие, вместо того чтобы искать помощь.

Недостаток ресурсов и поддержки: Хотя в стране существуют кризисные центры для жертв насилия, их количество недостаточно для того, чтобы охватить все регионы. Женщины и дети часто остаются без поддержки в отдаленных районах.

Образование и осведомленность: Многие казахстанцы не имеют достаточного представления о том, что является насилием, а что - нормой в семейных отношениях. Это также влияет на решение о том, обращаться ли за помощью.

Сложности в правоприменении: Несмотря на существующие законы, эффективность их применения часто страдает из-за недостаточной подготовки правоохранительных органов, не всегда адекватного реагирования на жалобы и ограниченности механизмов защиты.

Таким образом, в Казахстане предпринимаются усилия для борьбы с семейно-бытовым насилием, но еще много работы предстоит, чтобы создать более эффективную и доступную систему защиты для всех жертв насилия

Роль общества и перемены

Существуют активные гражданские организации, которые занимаются поддержкой жертв насилия, проводят тренинги, лекции, образовательные кампании по теме семейного насилия. Также усиливаются программы по повышению осведомленности среди населения, направленные на разъяснение вреда насилия и методов профилактики.

Ситуация в Казахстане постепенно меняется, но для значительного улучшения необходимо повышать уровень образования, продолжать работу по законодательным изменениям и усилению защиты жертв насилия, а также менять общественные взгляды на проблему.

Хотя борьба с семейным насилием в Казахстане еще далека от идеала, предпринимаются шаги для улучшения ситуации. Важно продолжать работать над улучшением механизмов защиты и созданием комфортных условий для тех, кто решается сообщить о насилии и получить помощь.