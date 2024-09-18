Когда дадут отопление в Казахстане

Социальные объекты в Казахстане уже подключают к отоплению. Сроки подключения в каждом регионе будут зависеть от погоды, передает корреспондент BaigeNews.

Одним из первых к отоплению подключили Павлодар. Тепло социальным объектам там дали на прошлой неделе. В других регионах социальные объекты планируют подключить к отоплению в третьей декаде сентября. В целом сроки отопительного сезона зависят от температуры воздуха. Пороговый температурный режим единный для всех регионов страны.