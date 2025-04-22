Смерть 17-летнего школьника из села Акжигит Мангистауской области обнажила многолетнюю проблему насилия среди несовершеннолетних. Как признались друзья убитого, группа молодых людей систематически занималась вымогательством, психологическим давлением и физическим насилием над детьми. Школьники вынуждены были выполнять приказы старших – иначе их избивали. Схема действовала не первый месяц. Возникает один важный вопрос: почему дети остались беззащитными перед жестокостью своих ровесников, а государство – слепым к тревожным сигналам? Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, как устроены неформальные иерархии среди подростков, кто покрывает насилие, и почему система часто не работает. Комментарии психологов, юристов и правозащитников помогут понять, как не допустить повторения трагедий.

Смерть школьника в Акжигите: страх, насилие и молчание

17-летний Сагындык Курманиязулы был единственным сыном в семье. Учащийся 11 класса, у него были цели и мечты. Готовился к поступлению в университет. Родным сообщили: подросток упал и получил травму, несовместимую с жизнью. Однако вскоре версия о несчастном случае начала рушиться – по делу появился подозреваемый.

Полиция задержала 20-летнего жителя села Акжигит Бейнеуского района, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть школьника. И с каждым днем трагическая история обрастает новыми деталями.

15 апреля жители Акжигита написали открытое письмо начальнику районной полиции. Впервые официально прозвучало: в селе действует группировка, состоящая из старших подростков и молодых людей. По словам сельчан, они запугивают школьников, заставляют их выполнять тяжёлую работу и требуют деньги.

Подобные истории, к сожалению, не исключение. Только за последний год Мангистауская область неоднократно становилась эпицентром новостей о подростковом насилии: в селе Курык толпа школьников избила подростка с инвалидностью, в другом случае – восьмилетнего ребёнка госпитализировали с переломом после нападения сверстников. Случаи издевательств и систематического буллинга фиксировались и в других городах. Особенно потряс казахстанцев случай в Семее, где группа подростков жестоко избила шестиклассника, а унижения и побои сняла на телефон.

Ситуация непростая: работают психологи

Историю в Бейнеуском районе пытались скрыть, но она всплыла благодаря детям, которые решились говорить. Чего не скажешь о взрослых. До сих пор об этом инциденте боятся говорить. Оно и понятно, следствие продолжается, и выводы делать рано. Однако молчат не только по этой причине.

Руководитель Центра психологической поддержки Айгуль Абиева говорит, что и дети, и родители до сих пор переживают стресс.

"Ситуация непростая. Но я обязана сохранять конфиденциальность. Если мы начнем рассказывать, дети перестанут нам доверять. Мы работаем, чтобы помочь им закончить учебный год и выйти из кризиса", – сказала Абиева.

После трагедии в село выехала уполномоченный по правам ребенка в Мангистауской области Тлектес Болатбаева. Она подтверждает: среди школьников есть испуганные, тревожные дети. Им оказывают психологическую помощь, подключены специалисты.

"Честно, мне родители не раскрылись. Не стали говорить о группировке. Поэтому мы направили психологов. Их задача – выяснить, была ли группировка, какие действия она совершала", – пояснила омбудсмен.

Как выяснилось, в районной администрации впервые услышали о фактах школьных поборов и давления только после возбуждения уголовного дела. Это признал руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов. До этого, по его словам, жалоб и обращений не было.

"Нет никаких сведений, что в селе действовала неформальная подростковая структура, которая контролировала сверстников. Это просто молодежь, которая вместе росла, играла в футбол, волейбол. Нет доказательств, что они жили в страхе", – говорит Жолышов.

Между тем в районе давно работает молодежный центр, занимающийся профилактикой буллинга и защитой прав несовершеннолетних.

Когда ребёнок теряет опору

Подростковый психолог и суицидолог Лейла Мирас объясняет, почему молодежные группировки всё ещё существуют.

"Подростковый возраст – это время острой уязвимости. В этот период у ребёнка активизируются две базовые потребности – потребность в безопасности и в причастности. Быть частью кого-то или чего-то – отличников, "нефоров", любителей кей-попа – это не просто про моду, это про выживание. Так формируются группировки: через принадлежность и попытку компенсировать страх быть отвергнутым", – говорит психолог.

По словам эксперта, отвержение в подростковом возрасте может восприниматься как катастрофа. Именно поэтому дети ищут место, где будут "своими", даже если это место – токсичная среда.

"Чтобы быть крутым, нужно кого-то сделать некрутым. Так появляется буллинг. Это примитивный, но действенный способ самоутверждения", – отмечает Мирас.

Существенную роль играет и атмосфера в семье.

"Если ребёнка дома не научили эмпатии, не позволили проживать злость, обиду, страх – всё это накапливается. Психика "упаковывает" чувства в условные контейнеры. Но когда на улице кто-то толкнул – контейнер вскрывается. Агрессия выходит наружу, и часто – в десятикратном объёме", – поясняет психолог.

Родительская агрессия, отсутствие эмоционального контакта, запрет на "неудобные" чувства, по словам Лейлы Мирас, формируют среду, в которой ребёнок теряет опору. И тогда он ищет её снаружи. В группировке, в агрессоре, в человеке, который хотя бы делает вид, что принимает.

"Мы боремся с ветряными мельницами: спецшколы, усиление ИДН, блокировка соцсетей. Это не работает. Работает только одно – эмоциональное сопровождение ребёнка. Не как проекта, стартапа или инвестиции, а как личности. Если у ребёнка есть хотя бы 5-10 минут в день, когда его слышат, жалеют, принимают, когда можно побыть неудобным – он выдержит. Он не пойдёт в группировку. Он скажет "нет", даже если его склоняют", – подчеркивает Лейла Мирас.

Самая частая ошибка родителей – игнорировать детские чувства в попытке "сделать из него человека".

"В Казахстане я часто вижу: родители хотят вырастить лидеров нации, но забывают, что сначала нужно дать детям детство. Мы упускаем их. Потому что смотрим не в глаза ребёнку, а в результат, который он должен показать", – говорит она.

Лечение, по словам эксперта, нужно не только подростку, попавшему в группировку – но и родителям. Потому что фактором стресса почти всегда становится не улица, а ожидания взрослых.

"Как только ребёнок верит, что он любим просто так – без условий – угроза уходит. Суицид останавливается. Девиации прекращаются. Потому что он знает: я важен, нужный, со мной всё в порядке", – отмечает психолог.

Как работают школы

Чтобы предупредить риски, в столичных школах внедрена система превентивных мер. Это и размещение номеров республиканской линии помощи "111", и анонимные анкетирования по QR-коду, и регулярные тренинги для родителей и учеников.

"Каждый четверг наш центр проводит тренинги "Безопасное детство – бережное родительство" в пяти школах. В течение года мы охватим все школы Астаны. Мы учим родителей замечать тревожные сигналы, а детей – просить помощи. Всё анонимно и бесплатно", – подчеркивает педагог-психолог Гульмира Капанова.

Работа ведется не только в городах. Согласно приказу Министерства просвещения №377, психологическая служба должна быть в каждой школе, независимо от населенного пункта. В нее входят директор, завуч, социальный педагог и школьный психолог. Они обязаны проводить беседы, диагностику, профориентационные консультации и своевременно выявлять тревожные состояния.

"Страхи, с которыми сталкиваются дети, – это не только буллинг. Это и страх не поступить, не оправдать ожиданий родителей, не выбрать правильную профессию. А порой – просто страх быть собой. Поэтому задача школы – быть рядом в этот сложный период и не упустить тех, кому тяжело", – резюмирует Гульмира Капанова.

Рекомендации юриста

Юрист "Пономарев, Чичков и партнеры" Алдан Шарипов отмечает, что под уголовную ответственность попадают такие действия подростков, как вымогательство, побои, угрозы. Во всех этих случаях предусмотрены штраф, исправительные или общественные работы, арест. Также существует понятие как "принуждение к совершению действий против воли человека", данное понятие может квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса Казахстана.

В случае если ребенок стал жертвой со стороны других подростков, родители или другие законные представители обязаны незамедлительно обратиться в полицию, написать заявление о преступлении или правонарушении.

Также возможно обращение в органы опеки и попечительства.

Кроме того, необходимо обратиться в школу с требованием разбирательства и принятия мер по обеспечению безопасности.

"В случае бездействия школы или полиции – родители вправе обратиться в прокуратуру или уполномоченный орган по правам детей. По Закону "Об образовании" директор школы несет персональную ответственность за жизнь и здоровье учеников. Если руководство игнорирует насилие – это может повлечь дисциплинарную или даже уголовную ответственность", - говорит юрист.

Важно официально зафиксировать запугивание и поборы. Для этого, по словам Шарипова, нужно собрать доказательства: скриншоты сообщений, видео, аудио, свидетельские показания. Необходимо провести медицинское освидетельствование в случае телесных повреждений. Затем письменно обратиться в полицию, изложив все обстоятельства.

Эта история – не просто частный случай. Это тревожный сигнал о том, что в системе профилактики подростковой преступности зияют дыры. Пока взрослые заняты отчетами, а школы – бумагами, дети в глубинке остаются один на один с агрессией, страхом и молчаливым насилием. Группы "старших", которые устанавливают собственные законы, – это не спонтанная шалость, а четко выстроенная вертикаль, порожденная безнаказанностью и бездействием.

Смерть подростка в Бейнеу, возможно, могла бы не случиться, если бы тревожные сигналы услышали раньше. Теперь у власти есть шанс не только найти виновных, но и предотвратить новые трагедии.