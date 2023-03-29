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Когда будет продан Bereke Bank, рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает BaigeNews.kz.

"Ситуация такая – 8 марта мы его вывели из СДН листа. Сейчас у него хорошие показатели, достаточность капитала уже 10 процентов. Теперь Байтереком, который является акционером банка, начнется работа по поиску инвесторов для продажи акции Bereke Bank. Для него не использовались бюджетные средства, я ещё раз заявляю. Использовались прежде всего средства самого банка. Бюджетные средства, ни копейка, не использовалась для приобретения Береке банка, и госпомощь также не оказывалась", - отметила она в кулуарах мажилиса.

Председатель Агентства отметила, что холдинг Байтерек только начал работу по продаже банка и не предоставлял никакой информации о потенциальных покупателях.



Также по ее словам, во время проверки за предыдущий год было выявлено много нарушений со стороны коллекторских агентств.