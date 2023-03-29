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pixabay.com Сегодня, 12:15
173
Сегодня, 12:15
173
Фото: pixabay.com

Когда будет продан Bereke Bank

Когда будет продан Bereke Bank, рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает BaigeNews.kz.  

"Ситуация такая – 8 марта мы его вывели из СДН листа. Сейчас у него хорошие показатели, достаточность капитала уже 10 процентов. Теперь Байтереком, который является акционером банка, начнется работа по поиску инвесторов для продажи акции Bereke Bank. Для него не использовались бюджетные средства, я ещё раз заявляю. Использовались прежде всего средства самого банка. Бюджетные средства, ни копейка, не использовалась для приобретения Береке банка, и госпомощь также не оказывалась", - отметила она в кулуарах мажилиса.

Председатель Агентства отметила, что холдинг Байтерек только начал работу по продаже банка и не предоставлял никакой информации о потенциальных покупателях. 

Также по ее словам, во время проверки за предыдущий год было выявлено много нарушений со стороны коллекторских агентств.

"Поэтому за такие действия, когда коллекторы применяют шантаж и вымогательство, будет введена уголовная ответственность. Такие законодательные поправки уже разработаны и нами направлены в госорганы. Проект закона разработан.Я надеюсь, мы уже внесём в эту сессию Парламента и в этом году примем", - добавила Абылкасымова. 

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Сегодня, 12:15
173
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