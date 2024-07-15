Когда будет принято решение по вопросам утильсбора в Казахстане

Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Адильбек Бектибаев рассказал, когда будет принято решение по вопросам утилизационного сбора в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается в удовлетворении петиции отказать", - заявил Адильбек Бектибаев.

Окончательное решение, по его словам, будет принято в порядке и в срок, установленные статьей 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.