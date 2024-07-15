Когда будет принято решение по вопросам утильсбора в Казахстане
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
291Фото: Фото: pixabay
Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Адильбек Бектибаев рассказал, когда будет принято решение по вопросам утилизационного сбора в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается в удовлетворении петиции отказать", - заявил Адильбек Бектибаев.
Окончательное решение, по его словам, будет принято в порядке и в срок, установленные статьей 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
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