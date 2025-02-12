Повышение ставки НДС: когда будет принято окончательное решение
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До 20 февраля проект по изменениям в Налоговый кодекс должен поступить в Парламент. Депутат Мажилиса Дания Еспаева в кулуарах Мажилиса рассказала, какие вопросы депутаты намерены задать членам Правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"В рабочей группе у нас 301 представитель бизнеса, ассоциаций, отраслей производства. Окончательное решение будет принято в Парламенте", - отметила она.
Один из ключевых вопросов - введение дифференцированных ставок НДС. По словам Еспаевой, для ряда отраслей, включая производство продуктов питания, фармацевтику и легкую промышленность, может быть установлена нулевая ставка, поскольку это напрямую влияет на товары первой необходимости.
"Когда проект поступит в Парламент, в первую очередь будем определяться, какие отрасли должны получить пониженную ставку НДС, какие оставить на текущем уровне, а какие рассмотреть на предмет повышения", - пояснила депутат.
Она также подчеркнула, что главный вопрос к Правительству - поиск дополнительных источников дохода, помимо повышения НДС.
"Мы должны изыскать резервы внутри. В налоговых льготах есть много скрытых возможностей, даже в проекте нового Налогового кодекса есть льготы, которые необходимо пересмотреть. Этим и займутся депутаты", - заявила Еспаева.