До 20 февраля проект по изменениям в Налоговый кодекс должен поступить в Парламент. Депутат Мажилиса Дания Еспаева в кулуарах Мажилиса рассказала, какие вопросы депутаты намерены задать членам Правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В рабочей группе у нас 301 представитель бизнеса, ассоциаций, отраслей производства. Окончательное решение будет принято в Парламенте", - отметила она.

Один из ключевых вопросов - введение дифференцированных ставок НДС. По словам Еспаевой, для ряда отраслей, включая производство продуктов питания, фармацевтику и легкую промышленность, может быть установлена нулевая ставка, поскольку это напрямую влияет на товары первой необходимости.

"Когда проект поступит в Парламент, в первую очередь будем определяться, какие отрасли должны получить пониженную ставку НДС, какие оставить на текущем уровне, а какие рассмотреть на предмет повышения", - пояснила депутат.

Она также подчеркнула, что главный вопрос к Правительству - поиск дополнительных источников дохода, помимо повышения НДС.