Когда алматинцы полностью перейдут на учет воды по счетчикам
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В Алматы продолжается активная работа по модернизации системы водоучета. На встрече с жителями Алатауского района аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что основной задачей на текущий год является переход подавляющего большинства алматинцев на оплату воды по установленным приборам учета, передает BaigeNews.kz.
"Задача до конца года довести охват счетчиками до 90%", - отметил аким города.
Он пояснил, что после установки приборов учета многие жители стали более осознанно подходить к потреблению воды.
По его словам, сегодня в городе работает 20 компаний, предлагающих доступные и качественные счетчики. Установка прибора учета теперь не представляет сложности ни по цене, ни по доступности.
"У нас прописаны нормы потребления воды для жителей. Если вы их превышаете - оплачиваете по повышенному тарифу. Если не превышаете - платите по обычному", - пояснил аким, акцентируя внимание на справедливом подходе к расчету платежей.
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