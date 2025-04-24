В Алматы продолжается активная работа по модернизации системы водоучета. На встрече с жителями Алатауского района аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что основной задачей на текущий год является переход подавляющего большинства алматинцев на оплату воды по установленным приборам учета, передает BaigeNews.kz.

"Задача до конца года довести охват счетчиками до 90%", - отметил аким города.

Он пояснил, что после установки приборов учета многие жители стали более осознанно подходить к потреблению воды.

По его словам, сегодня в городе работает 20 компаний, предлагающих доступные и качественные счетчики. Установка прибора учета теперь не представляет сложности ни по цене, ни по доступности.