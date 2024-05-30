Кофе в обмен на бутылки предлагают жителям Астаны

В Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках нее акиматом района "Сарыарка" проходит необычная акция "Собери бутылки — получи кофе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.





По словам исполняющего обязанности руководителя отдела аппарата акима района Сарыарка Дамира Хисматуллина, акцию проводят, чтобы вовлечь как можно большее количество людей в процесс раздельного сбора мусора и дальнейшей переработки бутылок.

"Главной целью проводимой акции "Собери бутылки — получи кофе" является освещение вопроса переработки пластмассовых, жестяных и стеклянных изделий, в данном случае бутылок, а также вовлечение населения в участие в процессе раздельного сбора и дальнейшей переработки бутылок. В рамках акции принимаются пластмассовые, жестяные и стеклянные бутылки, для каждого вида определено своё количество. Так, для обмена на кофе нужно 50 пластмассовых, 30 жестяных или 15 стеклянных бутылок. Обмен на кофе — это такое символическое поощрение, чтобы заинтересовать людей", — рассказал он.

После сдачи бутылок астанчане получат сертификат с наименованием кафе, где можно получить напиток.



Стоит отметить, что в рамках масштабной экоакции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.



Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.