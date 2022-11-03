Кодекс этики наблюдателя презентовали в Центре непартийного наблюдения

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В Астане состоялся круглый стол на тему "Наблюдатель - гарант прозрачности голосования", который организовали сотрудники Центра непартийного наблюдения (ЦНН) при участии представителей республиканских штабов кандидатов в Президенты Казахстан и неправительственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Во время выступления председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов рассказал о целях и задачах ЦНН, значимости подготовки и обучения наблюдателей. Он предложил принять Кодекс этики независимого наблюдателя для повышения электоральной культуры и развития института наблюдателя.

“Мы с 1999 года работаем на выборах в качестве наблюдателя. Посещали также другие страны как наблюдатели. Были в Украине, Киргызстане, Молдавии. У всех наблюдателей работа одинаковая, но бывает, возникают и конфликтные ситуации. Мы говорим сегодня о Кодексе этики независимого наблюдателя. И я уверена, что этот документ облегчит нам жизнь, потому что в правительстве, в социуме эти правила актуальны. Очень важно, чтобы осознанность наблюдателей росла”, - сказала руководитель общественного объединения "Ардагер" Баян Ахметжанова.

Кодекс этики независимого наблюдателя представляет собой общественный документ из 13 пунктов. Он нацелен на выполнение всех обязанностей и соблюдения единых правил независимого наблюдения. Согласно своду, наблюдатели должны строго придерживаться политической беспристрастности в любое время, уважать работу других организаций, вести общественный контроль и не препятствовать избирательному процессу.

Представители республиканских штабов кандидатов в Президенты РК высказали своё согласие в принятии Кодекса этики и отметили значимость документа.

"Мы поддерживаем кодекс этики, который сегодня обсуждается. Самое главное во время выборов - это чтобы каждый наш шаг обсуждался и все решения принимались сообща. Мы надеемся, что всё пройдёт в рамках законодательства", - отметил Нурлан Утешев, доверенное лицо от республиканского штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарт Токаева.

В штабе Жигули Дайрабаева считают, что Кодекс этики - это логическое продолжение активной гражданской позиции.

"Об активной гражданской позиции можно судить и по количеству наблюдателей. Сегодня в нашей партии их количество достигает 5000, и число продолжает расти. Это говорит о том, что выборное законодательство совершенствуется. Мы сами являемся членами рабочих групп по внесению изменений в выборное законодательство. Принятие такого кодекса этики уже назрел", - считает заместитель председателя республиканского штаба кандидата в президенты РК Жигули Дайрабаева Омирбек Кушекбаев.

Единогласное понимание прав и правил наблюдателя позволяют построить прозрачную и понятную избирательную систему.

"Наблюдатель - это человек, который в первую очередь несёт идею демократии и плюрализма на выборах, следит за их прозрачностью. Мы считаем, что наблюдатель играет важную роль в выборах. Мы полностью согласны с принятием Кодекса этики. Он содержит все права и обязанности, которые легко доступны для самих наблюдателей", - сказал Хаким Смагулов, представитель от РШ кандидата в Президенты Каракат Абден.

По итогам обсуждения участники приняли Кодекс этики, отметив его значимость и важность в обеспечении справедливого хода электоральной кампании и самого процесса голосования.