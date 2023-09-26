Кнопку SOS в машине не будут требовать от автопроизводителей

На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года.

Соответствующие изменения будут внесены в решение Комиссии Таможенного союза от 2011 года.

"Таким образом, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский), без оснащения устройствами экстренного вызова. Такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана", - сообщили в правительстве.

Напомним, что требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.