  • 27 Сентября, 03:59
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Кнопку SOS в машине не будут требовать от автопроизводителей

Вчера, 18:10
АВТОР
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kazpravda.kz Вчера, 18:10
Вчера, 18:10
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Фото: kazpravda.kz

На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года.

Соответствующие изменения будут внесены в решение Комиссии Таможенного союза от 2011 года.

"Таким образом, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский), без оснащения устройствами экстренного вызова.

Такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана", - сообщили в правительстве.

Напомним, что требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.

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