Книжный челлендж запустили в TikTok для казахстанцев

Казахстанцев призвали участвовать в книжном челлендже в TikTok, передаёт BaigeNews.kz

Челлендж в преддверии Всемирного дня книги, который отмечается 23 апреля, запустили TikTok и министерство культуры и спорта РК. Он призван поддержать глобальный тренд на чтение в Казахстане, сообщает пресс-служба сервиса TikTok.

В рамках инициативы казахстанцев приглашают снимать и размещать видеоролики по хэштегу #кiтапток на тему литературы и чтения: рекомендации книг, книжные обзоры, распаковки, отрывки из любимых произведений, личные истории, связанные с чтением и литературой, и даже ролики о том, как самому смастерить книжную полку или обуcтроить пространство для книг.

Авторы трёх самых креативных видеороликов получат ценные призы от сети магазинов Меломан/MARWIN в Казахстане.

На главной странице проекта пользователи также могут голосовать за любимую литературу: современная проза, классическая литература, любовные романы, детективы, фантастика, поэзия, триллеры/остросюжетная литература, деловая литература, научно-популярная литература, а также казахстанская литература. Самые популярные литературные категории станут дополнительными хэштегами кампании #кiтапток, которые сделают навигацию по видеороликам про книги более удобной для пользователей и помогут им быстрее находить интересующий их книжный контент.

Победители книжного челленджа #кiтапток будут объявлены 15 мая.

Инициаторы проекта были вдохновлены челленджем #BookTok: ролики под этим хэштегом в TikTok набрали уже более 123 миллиардов просмотров.

"В роликах пользователи из разных стран делятся своими рекомендациями и впечатлениями о прочитанных книгах. #BookTok уже оказывает влияние на книжную индустрию: он даёт возможность писателям обрести популярность, а книгам — попасть в списки бестселлеров. Люди всё чаще выбирают книги на основе отзывов в TikTok: так, видеоролики по хештегу #книжныерекомендации уже собрали более двух миллиардов просмотров", - отметили в сервисе TikTok.