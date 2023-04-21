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Книжная библиотека появилась в автобусах Караганды
В Караганде запущена книжная библиотека в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Книжная библиотека имеется в настоящее время в 22 автобусах шести маршрутов: 65,5,1,70,43,188э.
Выбрать книгу можно по QR-кодам, размещённых на стикерах в центральной части салона автобуса. Для выбора книги одного из трёх разделов (казахская, русская и зарубежная классика) пассажиру необходимо пройти по ссылке. Среди произведений — "Көксерек" Мухтара Ауэзова, "Ескендір" Абая Кунанбайулы, сказки Александра Пушкина, "Затерянный мир" Конан Дойла и другие.
В проекте задействованы маршруты с большой протяжённостью и активным пассажиропотоком. Через пару дней опция чтения книг по QR-коду будет доступна уже на 60 городских автобусах 13 маршрутов: 1, 40,43,53,33,118э, 146э, 56, 70, 5,65, 41,19.
Библиотека в автобусах включает 41 произведение, из них 21 — казахская классика, 14 — зарубежная классика и шесть — русская классика.
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