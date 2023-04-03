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Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые
Древняя латинская рукопись в переплете из человеческой кожи продолжает оставаться загадкой. Рукопись экспонируется в Музее редких изданий при Национальной академической библиотеки в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Анадолу.
Книга на древней латыни из 330 страниц предположительно датирована 1532-м годом, однако на сегодняшний день удалось расшифровать лишь 10 из них.
Эксперт отдела науки Национальной академической библиотеки Молдир Толепбай сообщил, что рукопись была подарена фонду библиотеки одним из частных коллекционеров в 2014 году, и с тех пор экспонируется в музее.
По ее словам, метод переплета книги был распространен много веков назад и уже не используется.
"Данный экспонат пришло посмотреть большое число посетителей. Обложка для книги выполнена методом, который известен под названием антроподермический переплет, то есть книжный переплет, изготовленный из человеческой кожи", - сказала Толепбай.
Эксперт отметила, что обложка рукописи была исследована в научных лабораториях страны.
"Исследования проводились в лаборатории Национального центра медицинских наук в Астане. Был сделан вывод, что для обложки рукописи использовалась кожа со спины человека", - отметил эксперт.
По его словам, содержание рукописи до сих пор остается загадкой.
"Рукопись, принадлежащая нотариусу из Северной Италии по имени Петрус Пуардус, была написана в 1532-м году на древней латыни. В целом книга состоит из 330 страниц, но на данный момент эксперты смогли прочитать только первые 10 страниц", - сказала Толепбай.
Эксперт сообщила, что первые страницы книги были расшифрованы специалистами французского института.
"Согласно прочитанному, на первых страницах приводится информация о входных и выходных расчетов, кредитах и ипотечных расчетах, однако рукопись расшифрована не полностью", - добавила казахстанский эксперт.
В фонде Национальной академической библиотеки Казахстана на сегодняшний день хранятся до 13 тысяч редких книг.
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