Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане

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Международный форум "Уроки пандемии: опыт Казахстана" начался с презентацией документальной публицистической книги "QazVaC: ТАЙТАЛАС", передает BaigeNews.kz Эта книга посвящена подвигу казахских ученых, создавших отечественную вакцину во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

"Позвольте приветствовать вас в Астане – в столице Казахстана. В этом зале собрались представители государственных органов, дипломатического корпуса, авторитетных международных организаций, международного научного сообщества и бизнес-структур.Особенно хочу поблагодарить наших зарубежных гостей! Глубоко символично, что Форум проходит в Казахстане, в стране, которая вошла в число немногих стран-разработчиков своей собственной вакцины "QazVac" от COVID-19", - сказал заместитель премьер-министра нашей страны Алтай Кульгинов.

Он отметил, что Казахстан выработал уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидситуации в период пандемии с набором ограничительных мер. Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Казахстане, а также была адаптирована странами ЕС и высоко оценена соседними государствами.

"Наша победа - это результат объединения усилий не только доблестных медиков и ученых-микробиологов, но слаженной работы государственных органов, поддержки бизнес-сообщества и наших граждан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития в Казахстане отрасли биотехнологии и биофармацевтики, о чем неоднократно говорил в своих выступлениях. По его инициативе был построен первый крупный биофармацевтический завод полного цикла в Республике Казахстан, год назад создан Национальный холдинг "QazBioPharm". Много сделано и еще больше предстоит сделать. Нам важен опыт других стран, мы открыты для диалога. Бесценным для нас будут мнения участников Форума – видных ученых в сфере биотехнологий и биологической безопасности", - добавил он.

По словам разработчика вакцины Кунсулу Закарьи, команда авторов книги лично встретилась с учеными, руководителями и представила вниманию читателей ответы на вопросы: как была разработана вакцина QazVac, какие препятствия пришлось преодолеть, как был построен отечественный завод по производстве вакцин.