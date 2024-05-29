Книгу Бердибека Сокпакбаева перевели на турецкий язык

В Национальной библиотеке РК в честь 100-летнего юбилея классика казахской литературы, писателя Бердибека Сокпакбаева состоялась презентация его книги "Өлгендер қайтып келмейді", которую перевели на турецкий язык, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али, генеральный консул Турецкой Республики в Алматы Эврен Мудеррисоглу, руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Данияр Алиев.

"Министерством культуры и информации в рамках программы издания общественно-значимой литературы был дважды издан и распространён во все республиканские библиотеки многотомник Бердибека Сокпакбаева. Отрадно, что ряды читателей уникального писателя становится все больше. Теперь их ряды пополнят турецкие братья", - сказал Рустам Али.

В рамках мероприятия также организована книжная выставка, посвящённая творчеству Бердибека Сокпакбаева.