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Книгу "Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения" презентовали в Париже
В Париже под эгидой ЮНЕСКО состоялась научная конференция "Ахмет Байтурсынулы и ренессансная цивилизация", посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынулы, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, вице-министр науки и высшего образования РК
Талгат Ешенкулов, постоянный представитель РК при ЮНЕСКО, посол Казахстана во Франции и Княжестве Монако Гульсара Арыстанкулова, отечественные и зарубежные ученые-алашоведы, байтурсыноведы.
Талгат Ешенкулов отметил, что включение празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в специальную резолюцию о юбилейных датах 2022-2023 годов в ходе 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО остается одним из значимых событий в истории Казахстана.
Приветственное слово Президента РК зачитала Гульсара Арыстанкулова. Глава государства отметил: "Слова Ахмета Байтурсынулы: "Современная культура не есть наследие одной какой-либо нации или расы, а результат совокупных усилий и навыков всего человечества" тесно переплетаются главными принципами ЮНЕСКО".
"Создание Ахметом Байтурсынулы алфавита и грамматики казахского языка, теории языка и национальной литературы признано коронным явлением казахского просвещения", - отметил в докладе академик Мамбет Койгельдиев.
Академик, известный алашовед Дихан Камзабекулы сказал, что Ахмет Байтурсынулы – прежде всего просветитель. И в поэзии, и в прозе, и в науке.
В рамках конференции организована фотовыставка, посвященная жизни и деятельности исторической личности, продемонстрирован видеоролик "Казахская цивилизация и Ахмет Байтурсынулы".
Мероприятие завершилось презентацией книги "Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения (на казахском, английском, русском, турецком языках)".
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