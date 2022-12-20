Книги сильно подорожали в Казахстане

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За год книги подорожали в среднем на 16,5 процента в Казахстане. Но есть регионы, где цена выросла более чем на 40 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе стоимость книг больше всего возросла в Акмолинской области - 43,4 процента.

В пятёрку лидирующих регионов также вошли Туркестанская область (41,4 процента), Астана (38,3 процента), Костанайская область (28,9 процента) и Атырауская область (24,9 процента).

Цены без изменений остались только в Мангистауской области.

Самое высокое подорожание (годовое) за последние 10 лет было зафиксировано в августе 2016-го года. Тогда цена выросла на 26,4 процента.

В республике функционирует 3 920 библиотек, из них четыре - электронные.